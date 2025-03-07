Андрей Травников наградил многодетных матерей в преддверии праздника

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За материнскую доблесть».

В торжественной обстановке чествовали 19 многодетных матерей, удостоенных награды, вместе с их близкими.

Андрей Травников подчеркнул, что вручение этих наград накануне 8 марта стало доброй традицией региона. По его словам, церемония проходит в теплой, семейной атмосфере, в присутствии супругов и детей награждаемых. Глава региона отметил, что материнство – высшее призвание женщины, а награда «За материнскую доблесть» отмечает не только многодетность, но и крепость, благополучие семей. Это признание обществом их жизненной позиции и выражение уважения к семьям, мужьям и детям. Он поблагодарил матерей за их пример, который способствует росту числа многодетных семей в Новосибирской области, и пожелал их детям таких же больших и крепких семей.

Андрей Шимкив от имени депутатов Законодательного Собрания поздравил матерей с заслуженными наградами, отметив, что они продолжают русские традиции многодетности. Он выразил сожаление, что в 90-е годы большая семья перестала быть популярной, и поблагодарил матерей за сохранение этих ценностей.

Юлия Поздняк, мать пятерых детей из Кировского района Новосибирска, выступая от имени удостоенных наград, выразила признательность губернатору, правительству и депутатам Новосибирской области за оказанную поддержку. Она подчеркнула, что это общая заслуга каждой матери и их детей, отметив важность осознания себя примером для других и значимость государственной поддержки, обеспечивающей равные возможности для развития многодетных семей.

В марте 2025 года среди представленных к награждению знаком отличия 13 матерей с пятью детьми, 4 – с шестью, 2 – с семью и 1 – с восемью детьми. Самой молодой награжденной, Лидии Баяновой из Куйбышевского района, 27 лет.

В Новосибирской области 45 734 многодетные семьи, воспитывающие 154 296 детей, получают льготы от органов социальной защиты населения. Среди них 33 317 семей с тремя детьми, 8 108 – с четырьмя и 4 309 – с пятью и более детьми. С 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 355 многодетных матерей. Им вручаются удостоверение и единовременная выплата в размере 50 000 рублей (до вычета налогов). Кроме того, предоставляется 50% компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в соответствии с законодательством Новосибирской области.