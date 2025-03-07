УФАС оштрафовал на 650 тысяч рублей владельца Толмачево за тарифы на парковку

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области вынесло решение о штрафе в отношении компании «НОВАПОРТ Трейдинг», управляющей аэропортом Толмачёво. Причиной послужили изменения в правилах парковки на территории аэропорта, которые были признаны необоснованными.

Проблемы с парковкой около аэропорта начались в августе 2023 года, когда водители и пассажиры начали жаловаться на новые тарифы. Ранее на парковке действовал бесплатный период в 15 минут, после чего взималась плата в размере 400 рублей за первый час. Однако затем правила изменились, и тарифы начали действовать с первой минуты. Первые 15 минут стоили 100 рублей, а при повторном въезде взималась плата в 400 рублей. Эти изменения негативно сказались на стоимости поездок на такси от аэропорта.

Как сообщил в интервью «Сиб.фм» руководитель УФАС России по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев, ведомство получило множество обращений от водителей такси и пассажиров, касающихся работы парковки.

По словам Дмитрия Сухоплюева, некоторые водители отказывались заезжать на парковку из-за высоких тарифов, что создавало неудобства для пассажиров, особенно в условиях морозной погоды. Также вызывали вопросы зоны, запрещённые для остановки.

Проанализировав собранную информацию, включая обращения граждан и взаимодействие с таксопарками, УФАС пришло к выводу о необходимости внести изменения в существующую систему парковки.

В результате компания «НОВАПОРТ Трейдинг» получила предписание пересмотреть правила краткосрочной парковки. Это позволит создать равные условия для операторов такси и повысить качество обслуживания пассажиров. Кроме того, компании был назначен штраф в размере 650 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

По данным сервиса Контур Фокус «НОВАПОРТ Трейдинг», так же как и аэропорт Толмачево, входит в «НОВАПОРТ Холдинг».

Ранее редакцуия сообщала о том, что авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за нарушение прав пассажиров. За овербукинг компания заплатила 30 тысяч рублей.