Юрист дал жителям Новосибирска советы по продаже подержанных вещей

Георгий Габолаев, юрист и основатель компании «Группа-А», поделился, как правильно организовать продажу ненужных вещей, чтобы избежать проблем с налоговой службой. Специалист объясняет, что для продажи старых вещей, которые были куплены для личного пользования, не требуется регистрация. Однако такая реализация не должна происходить регулярно.

— Если человек раз в полгода выставляет ненужные вещи на сайт с объявлениями — например, старый телефон, коляску, диван, — это не бизнес, а бытовая сделка. Налоговая не предъявит претензий, даже если сумма продаж будет большой, — уточняет эксперт изданию Atas.info.

Продажа подержанных вещей может быть признана предпринимательской деятельностью, если они были приобретены с целью перепродажи и если сделки совершаются с определенной регулярностью, например, несколько раз в месяц. Это актуально, если человек занимается ремонтом и продажей подержанной техники, одежды из зарубежных секонд-хэндов или другими подобными вещами, чтобы получать основной или дополнительный доход.

Эксперт рекомендует не ждать проблем с налоговой инспекцией и, если продажи происходят регулярно, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или получить статус самозанятого.

Если продажа осуществляется нерегулярно, юрист предлагает следующий план действий, чтобы минимизировать налоговые риски:

Продавать вещи разово;

Оформить самозанятость — если есть систематические продажи;

Избегать слов «новый» и «под заказ» — если объявление звучит как коммерческое.

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