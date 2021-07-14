Андрей Травников: Наверное, нужно поднять кого-то со стульев и отправить на места наводить порядки

В время прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз прокомментировал состояние дорог в Новосибирске. Он признал, что эта сфера нуждается в дополнительном финансировании.

— Состояние дорог города мы видим сами из окон каждый день. Недаром эта тема активно обсуждается на различных площадках. Здесь я ничего нового не скажу. Повторю позицию, которую ранее озвучивал: такой крупный мегаполис требует дополнительного финансирования дорожной деятельности. Я сторонник повышения финансовой самостоятельности муниципалитета. 2 года назад повышали норматив отчисления НДФЛ, потом УСН, довели до 50% начисления транспортного налога, что есть не во многих городах. Я считаю, что и дальше нужно двигаться, — заявил глава региона.

Однако, по его словам, проблема не только в деньгах, но и в качестве организации работ и управлении.

— Наверное, нужно поднять кого-то с со стульев и отправить на места наводить порядок на территориях, за которые они отвечают. Есть участки, где большие вложения не требуются или совсем не нужны, а требуется хозяйская рука и настойчивость, — поясняет Андрей Травников. — Дополнительное финансирование на уличную сеть Новосибирска требуется, и я буду добиваться, чтобы это дополнительное финансирование выделялось.

На минувшей сессии депутаты регионального парламента согласовали предоставление Новосибирску 278 млн рублей на текущий ремонт 85 участков дорог. Работы планируется завершить до 1 сентября этого года.