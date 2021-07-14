Документы для запуска обязательной вакцинации в Новосибирской области уже готовы

—Мы проработали все документы по введению в регионе обязательной вакцинации, но новосибирцы активно идут ставить прививки и, думаю, что мы без такой жесткой меры сможем обеспечить и поддерживать необходимые темпы прививочной кампании, — заявил в ходе прямой линии губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В тоже время он не исключил, что руководители ряда организаций региона могут придерживаться более жесткого подхода.

— Их можно понять. Свобода выбора — это свобода выбора, но когда на кону стоит работоспособность коллектива, работа предприятия, они имеют право на подобное решение, — заявил губернатор. — На прошлой неделе в области пришлось остановить предприятие пищевой промышленности из-за вспышки коронавируса. Очаг был занесен из семьи: люди не соблюдали меры предосторожности, не прошли проверку и коллектив оказался в сложной ситуации.

По словам Травникова, в регионе пока также не планируется ужесточать ограничительные меры, в том числе ограничивать деятельность хозяйствующих субъектов.

— Самые необходимые ограничения: запрет на проведение массовых мероприятий, ограничение по заполняемости учреждений культуры и спорта до 50%, ужесточение требований по масочному режиму — уже приняты. Этого достаточно. Новые ограничения мы вводить не планируем, — подчеркнул Андрей Травников. — Сегодня наша медицина, ученые, специалисты предоставили весь спектр необходимых мер для защиты личного здоровья граждан, разработаны мероприятия по мерам личной и санитарной безопасности, в регионе есть выбор вакцины. Каждый сам может себя защитить. Было бы неправильно из-за чьей-то легкомысленности или заблуждений ограничивать работу отраслей, лишать компании дохода, а людей зарплаты. Пока будем придерживаться этой тактики.

При этом губернатор отметил, что сейчас Новосибирская область находится на пике третьей волны по коронавирусу. Заболеваемость превышает статистику предыдущих двух волн и самой болезненной для региона, второй, которая была осенью 2020 года.

— Это подтверждается объективными факторами. Сейчас мы развернули больше коек, больше объем госпитализации и количество людей, которые находятся на амбулаторном лечении, больше объем тестирования. Медицина области работает в режиме сверх напряжения, но справляется с нагрузкой, — пояснил Трувников.

Он добавил, что третья волна пандемии принесла новые сюрпризы: заболеваемость, вызванная индийским штаммом COVID-19 протекает сложнее, чем предыдущие, и затрагивает молодых пациентов. Но не смотря на это медицины справляется неплохо.