Как распознать вредоносные ссылки в интернете

Перейдя по такой ссылке, пользователь попадает на сайт, который является копией настоящего, рассказала агентству «Прайм» старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко.

— На таком сайте вас обязательно попросят о чем-то: ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу, но может произойти и автоматическая загрузка вредоноса, которую вы даже не заметите, — пояснила эксперт.

По ее словам, ссылку всегда можно проверить в адресной строке. Фишинговые ссылки имеют странный URL с большим количеством хаотичных букв, цифр и знаков, предупредила Зиненко.

Прежде, чем пройти по ссылке, она советует подумать, откуда она у вас и какого результата вы ожидаете при переходе по ней.