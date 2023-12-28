Андрей Травников назвал приоритеты дальнейшего развития Новосибирска

— Анатолий Евгеньевич (Локоть- Ред.), как-то нашел удачное сравнение юного 130-летнего Новосибирска. Он его сравнил с подростком. Быстро растущим, может быть в чем-то угловатом, но с хорошей перспективой. И исходя их этого, могу подтвердить, что нужно поддержать темпы строительства жилищного, социального, инфраструктурного развития Новосибирска, но требуется некоторое приведение в порядок, — рассказал в итоговом интервью на канале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, в мегаполисе необходимо привести в порядок общественный транспорт, организацию дорожного движения, продолжение программы благоустройства.

— Говорить о том, что какие-то задачи можно отложить на второй приоритет нельзя. Они все важны. Но приоритеты уровня региона, в чем я буду помогать и на что буду обращать внимание в развитии Новосибирска, я озвучивал еще в течение этого года: это продолжение программы реновации общественного транспорта, дорожное строительство и дорожный ремонт, организация дорожного движения, продолжить программы благоустройства и строительство социальных объектов, в первую очередь объектов образования, — уточнил Андрей Травников.

Напомним, сегодня глава региона официально подтвердил увольнение мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Он получил предложение «перейти на работу, которая предполагает выполнение госзадач». Глава города ушел в отпуск с последующим увольнением. Пока исполнять обязанности мэра будет Олег Клемешов.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Травников подтвердил, что в следующем году у Новосибирска будет новый мэр.