Обвиняемого в насилии над ребенком арестовали в Новосибирске

Октябрьским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста 46-летнему мужчине, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. С ходатайством об аресте выступил следователь СК.

— Постановлением суда от 28 декабря 2023 года удовлетворено ходатайство следствия в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года в отношении мужчины, обвиняемого по статье «Насильственные действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 26 декабря 2023 года мужчина, находясь на одной из улиц в Октябрьском районе города Новосибирск, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления.

Ранее редакция сообщала о задержании мужчины по подозрению в педофилии в отношении 7-летней девочки. Видео, как мужчина в черной куртке и серой шапке едет в автобусе, а потом идет за руку с девочкой в розовой куртке, попало в социальные сети.