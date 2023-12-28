Карусель, уголовные дела и субботники: чем запомнился новосибирцам Локоть на посту мэра

Сегодня, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции в студии телеканала ОТС губернатор Андрей Травников официально подтвердил, что Анатолий Локоть покинул свой пост.

― Тут уже скрывать нечего. Он уходит в очередной отпуск с последующим увольнением. Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач, и он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт, чтобы продолжать приносить пользу стране в целом. Я поддержал это решение, ― заявил глава правительства региона в прямом эфире.

Вот и закрылась 9-летняя страница истории правления Локтя в городе. Давайте вспомним, чем знаменитый коммунист отличился за эти годы и что будут вспоминать его жители.

Карьера

Анатолий Локоть родился в Новосибирске 18 января 1959 года, учился в оной из школ Ленинского района. В студенчестве был активным комсомольцем и дружинником. Даже задержал как-то опасных преступников. За мужество получил награды ЦК ВЛКСМ и УВД.

В 1981 году окончил НЭТИ у устроился инженером в НИИ электронных приборов. Но уже через год молодого специалиста призвали в армию, где он служил два года командиром подразделения в радиотехнических войсках ПВО.

В декабре 1996 года жители Дзержинского района Новосибирска избрали Анатолия Локтя депутатом Новосибирского областного Совета депутатов. В 2000 году возглавил в горсовете фракцию КПРФ. В 2003 году Локоть был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва. В феврале 2006 года он был избран первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ. В 2007 году вновь победил на выборах депутатов Государственной Думы.

В апреле 2014 года Анатолий Локоть выиграл выборы на пост мэра Новосибирска. Как кандидат от оппозиции он обошёл исполняющего обязанности мэра Владимира Знаткова. Локоть тогда набрал 44% голосов избирателей. В 2019 году новосибирцы снова доверили ему управление городом. Тогда он получил поддержку более 50% избирателей.

Польза для города

При Локте в 2014 году была закрыта Гусинобродская барахолка. Предшественники Локтя долгие годы пытались навести порядок на этом криминогенном объекте. Известно, что из-за столкновения интересов чиновников и бандитов были убиты два вице-мэра. Поэтому закрытие барахолки и переезд всех торговцев ― событие для города историческое.

Также при Локте был построен знаменитый Бугринский мост, который лично приезжал принимать президент Владимир Путин.

Особо жители города отмечают, что во время правления Анатолия Евгеньевича ожили многие долгострои, а обманутые дольщики получили, наконец, свое жилье.

При Локте в городе появился новый ледовый дворец спорта и была достроена станция метро «Спортивная». И если во дворце уже вовсю идут хоккейные матчи, то новая станция до сих пор никак не может принять пассажиров.

Коррупция

Не обошлось за эти годы и без громких коррупционных скандалов.

― Пока Локоть был на посту градоначальника, мэрия постоянно мелькала в уголовной хронике. Назначенный Анатолием Евгеньевичем на пост руководителя ЦУГАЭТ соратник по КПРФ Арам Суварян отправился в колонию за взятки. Следующий глава ЦУГАЭТ Александр Руденко отделался условным сроком, ― пишет издание Om1.ru.

За взятки на пять лет был осужден руководитель комитета рекламы Дмитрий Лобыня. Условный срок по такой же статье получил начальник управления строительства Константин Головин.

По статье «Мошенничество» в тюрьме оказался чиновник городского департамента энергетики и ЖКХ Сергей Елисеев.

Сейчас под арестом находится руководитель муниципального предприятия Метро МиР Александр Мысик, которого подозревают в хищении при строительстве станции метро «Спортивная» и ледовой арены.

Мемы

Мэр Новосибирска часто становился героем мемов в интернете и попадал в забавные ситуации.

Многие горожане помнят знаменитое высказывание Локтя на народной премии НГС. Мэр публично сравнил городской сайт с наркотиками.

― НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь, — эмоционально признался в любви к сайту мэр на сцене НОВАТа.

Удивлял чиновник и смелыми поступками. В 2015 году на авиашоу мэр прыгнул с парашютом.

Другие горожане запомнили Локтя по вирусному видео «Все танцуют локтями».

― Так, в 2018 году Анатолий Локоть в своих соцсетях пригласил горожан выйти на городские субботники. В ответ на это один из новосибирцев смонтировал видеоролик, в котором мэр и горожане убираются под песню «Все танцуют локтями». Анатолий Локоть оценил этот клип и тоже опубликовал в своих соцсетях, показав, что положительно относится к юмору, ― вспоминает Om1.ru.

В прошлом году мэр посмешил горожан своей поездкой на свадебной карусели в одном из парков города. Фотография Локтя на детской лошадке до сих пор гуляет по социальным сетям в виде различных мемов с критикой городских дорог, пробок и многочисленных ям.