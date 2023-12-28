Андрей Травников: В следующем году у Новосибирска будет новый мэр

— Тут уже скрывать нечего. Это так, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя информацию об уходе мэра Новосибирска Анатолия Локтя. — Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение госзадач. Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт, чтобы приносить пользу стране.

По словам губернатора, он поддержал это решение. Сейчас Анатолий Локоть уходит в очередной отпуск с последующим увольнением.

— Надеюсь, что мы общими усилиями обеспечим, чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных и в последующие дни устойчиво функционировало, — добавил Травников. — В соответствии с внутригородскими документами исполнение обязанностей мэра возложено на одного из его замов — Олега Клемешова. Мы будем Клемешову и всей его команде оказывать содействие, чтобы город продолжал развиваться и устойчиво работать в праздники.

Остальные детали о своем уходе, по словам Андрея Травникова, Анатолий Локоть расскажет лично. При этом губернатор подчеркнул, что процедура назначения выборов определена и в следующем году у Новосибирска будет новый мэр.

— Для участия в конкурсе могут заявиться любые кандидаты, соответствующие критериям. Уверен, что депутаты и комиссия выберут лучшую кандидатуру, — заявил Травников.

По информации редакции. в настоящее время Анатолий Локоть находится в Москве.

27 декабря редакция сообщала, со ссылкой на свои источники, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит с поста градоначальника, а исполняющим обязанности градоначальника будет вице-мэр Олег Клемешов. По словам источников, вместе с мэром уходят некоторые его замы. В мэрии Новосибирска редакции эту информацию опровергли.

Напомним, 4 декабря депутаты городского совета Новосибирска приняли в окончательном чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра города. Решение было принято большинством голосов.

Как отмечалось в документации по нормативно-правовому акту, решение об объявлении конкурса принимается горсоветом не ранее чем за 30 дней до дня истечения срока полномочий мэра и не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий мэра. В случае досрочного прекращения полномочий решение также принимается в течение месяца с этой даты.

В конкурсной комиссии состоят 8 человек, из них половину назначает губернатор, половину — горсовет.

Претендент на должность должен представить на конкурс программу развития города Новосибирска. В программе необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам.

Источники редакции не исключают, что на пост главы города будет выдвинут не новосибирец. В разное время в кулуарах проходила информация о том, что сити-менеджером может быть назначен Максим Кудрявцев (вице-губернатор, ответственный за работу представительства региона в Москве), Игорь Яковлев (экс-политический вице-губернатор), Дмитрий Асанцев (спикер горсовета), Александр Зырянов (глава Корпорации развития Новосибирской области), Вячеслав Ярманов (спикер совета депутатов Маслянинского района области), Андрей Гончаров (министр промышленности), Андрей Панферов (первый вице-спикер заксобрания), Анна Терешкова (вице-мэр Новосибирска).

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников сообщал журналистам на пресс-конференции, что будет стараться влиять на выбор будущего мэра Новосибирска.