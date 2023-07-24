Андрей Травников обозначил беспилотную авиацию в качестве приоритета развития Новосибирской области

Перспективы масштабной отрасли беспилотных авиационных систем – главная тема «Архипелага».

— Сегодня некоторые беспилотные авиационные системы по тем же принципам используются в практической деятельности. Поэтому наши школьники, подростки, молодежь должны максимально поучаствовать в «Архипелаге-2023». Отдельное поручение по итогам «Архипелага» – дополнительная программа по развитию технических видов творчества, – подчеркнул губернатор.

По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, Новосибирская область готова к проведению «Архипелага-2023». Мероприятие состоится 28 июля – 7 августа, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальная технологическая инициатива», Фонд поддержки НТИ, Университет НТИ, Правительство Новосибирской области.

Три основных трека интенсива – «Архитектура неба», «Человек +» и «Качество жизни», всего в программе мероприятия более 200 событий. Самым насыщенным является трек «Архитектура неба», включающий профессиональный форум беспилотной авиации, масштабное соревнование дронов, акселераторную программу, промышленный дизайн беспилотной авиации, проработку проектов создания научно-производственных центров, технологические лаборатории.

Основными площадками интенсива станут НГУ, НГТУ, наукоград Кольцово. В «Архипелаге-2023» примут участие более 2,5 тысяч человек.

Подробная информация о площадках Архипелага-2023 – на сайте Правительства Новосибирской области.

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