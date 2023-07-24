Продуктовый ритейл: конкуренция или синергия?

Сеть «Фермер-центр» родилась и начала свое развитие в Новосибирске, а теперь активно развивается в других городах, в том числе в г. Москва. Сеть строится по системе франчайзинга. Основные ценности бренда — качественная натуральная продукция с чистым составом в доступном ценовом сегменте, выпускаемая под моно-маркой «Фермер-Центр».

История произошла в г. Новосибирск и началась довольно банально: примерно пару месяцев назад одному из франчайзи «Фермер-Центра» арендодатель передал письмо, содержание которого было примерно следующим: «Вам нужно покинуть помещение через 10 дней, на этой площади мы будем размещать другого арендатора». Магазин у франчайзи располагается по адресу Красный проспект, 92 и успешно работает уже третий год.

«Это было неожиданно и незаконно, поэтому мы решили попробовать, всё-таки, отвоевать территорию, которая по договору принадлежала нашему франчайзи»,- комментирует ситуацию Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-центр», CEO «Фермер-центр франчайзинг»

Арендодателю направили письмо с отказом: «…через 10 дней вы нас выселить не можете по договору, и съезжать мы не собираемся». Скорого ответа не последовало. Чего ждать? Неизвестно.

Оставалось узнать, кто заезжает на это место. Выяснилось, что это «Магнит» — один из гигантов ритейла в России. Можно ли как-то договориться о сотрудничестве? Оказалось, что да!

В Краснодаре существует дирекция «Магнита», которая занимается синергией с фермерскими магазинами. Туда и написали. «Уважаемый Магнит. Вас заселяют — нас выселяют. Ваша машина идет как локомотив и сносит нас отсюда. Вы же помогаете фермерским хозяйствам и фермерским магазинам? Давайте что-то придумаем».

Что характерно, в начале 2023 года Сухарев уже общался с представителями этой дирекции, знакомство тогда произошло через министерство сельского хозяйства. И было принято совместное решение найти вариант сотрудничества. Как видите, ситуация возникла сама.

Возвращаясь к сегодняшней ситуации — прошло еще несколько дней, и общими усилиями в переговорах «Арендодатель» — «Магнит» — «Фермер-центр» договорились о соседстве, нашли решение, которое устраивает всех участников возникшей ситуации.

Площадь магазина «Фермер-Центр» немного уменьшили (с сохранением цены за квадратный метр), и теперь магазин будет располагаться рядом с «Магнитом», который тоже заедет на эту территорию.

Ремонт уже идет, магазины строятся. Между «Магнитом» и «Фермер-Центром» будет стеклянная перегородка.

«Мы уверены, что это будет взаимовыгодное соседство, настоящая синергия. Очень рады, что ситуация разрешилась именно так. Готовы делиться динамикой по чекам и наполнению чека с дирекцией Магнита, чтобы отслеживать предпочтения покупателей. И рады нашим новым соседям. Будущее за продуктивным сотрудничеством, а каждое согласие достигается диалогом» — Илья Сухарев.

Исходя из того, что сейчас происходит в продуктовым ритейлом в стране, становится понятно, что данное соседство положительно отразится на выручке магазинов и их популярности. Из реальных действий видно, что даже такой гигант ритейла как «Магнит» понимает тенденцию развития специалитетов и включает в свою стратегию развитие этой ниши.