В Новосибирске начали благоустраивать сквер Радуга в Ленинском районе

В Новосибирске подрядчик начал работы по комплексному благоустройству сквера «Радуга», расположенному в Ленинском районе. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своей Телеграм-канале. Заказчиком работ выступает МАУ «Горзеленхоз»

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Феникс». Сегодня подрядчик приступает к сносу зеленых насаждений.

— Согласно полученному разрешению на снос и обрезку зеленых насаждений, предстоит освободить территорию от зарослей клена ясенелистного, а также от аварийных деревьев, — отметила вице-мэр.

В сквере будут выполнены работы по устройству дорожно-тропиночной сети с формированием новой аллеи, устройство парковочных карманов, замена детского игрового оборудования на детской площадке, установка новой сцены и лавочек в зоне проведения мероприятий, установка малых архитектурных форм (лавочек, урн, парковых качелей, информационных стендов), а также установка дог-боксов и контейнеров для раздельного сбора мусора и озеленение.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря.

Напомним, сквер на пересечении улиц Киевской и Новосибирской в Ленинском районе получил название «Радуга» в 2020 году.Название предложили жители и ТОС «Троллейный». Общественное голосование проходило в марте 2020 года на муниципальном портале города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начался первый этап благоустройства сквера на ул. Учительской.