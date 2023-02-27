Андрей Травников обозначил задачи по подготовке региона к прохождению паводка

Губернатор Андрей Травников провёл традиционное оперативное совещание с членами правительства региона и руководителями муниципальных образований. По поручению главы области в регионе усилена работа по подготовке к прохождению паводкового периода 2023 года.

— Основное мероприятие по предотвращению подтопления в границах города Новосибирска – это определение оптимального графика работы Новосибирского гидроузла, и контроль за соблюдением этого графика, оперативное корректирование при необходимости. Для этого нужно понимать весь комплекс условий и обстоятельств, которые обуславливают работу гидроузла, и график сброса вод. Задача министра – добиться, на основе прогноза, оптимального графика и контроля за его соблюдением. Вторая задача, которая касается всех глав муниципалитетов – на территории Новосибирской области много малых рек, которые очень часто преподносят нам сюрпризы. Иногда они ведут себя очень непредсказуемо, вызывают подтопление населенных пунктов, прерывают движение автомобильного транспорта, снабжение населенных пунктов продуктами питания. Необходимо оценить все риски, спрогнозировать поведение подобных водных объектов, своевременно выполнить все превентивные мероприятия. Министерству транспорта необходимо оценить обстановку, своевременно подготовить материалы, силы и средства для пропуска паводковых вод, — подчеркнул глава региона.

На основании полученных от Гидрометцентра данных, запасы воды в снежном покрове в среднем по рекам Новосибирской области составили 108% от нормы, наименьшие запасы на р. Карасук – 70%, максимальные на р. Омь – 125%.

Основная угроза подтоплений, по многолетним наблюдениям, – заторного происхождения, при превышении критических отметок уровней воды на реках Бакса, Бердь, Иня, Карасук.

Министерством природных ресурсов и экологии создана межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований и организаций к безаварийному пропуску паводковых вод.

В соответствии с планом проверок муниципальных образований, до 24 марта 2023 года запланировано предпаводковое обследование 15 гидротехнических сооружений на территории 12 муниципалитетов.

Органам местного самоуправления до 1 марта 2023 года рекомендовано провести предпаводковые мероприятия, в том числе, актуализировать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, подготовить гидротехнические сооружения.

Фото с сайта правительства Новосибирской области