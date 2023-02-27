Личному составу регионального полицейского Главка представили двух новых руководителей

Начальник ГУ МВД России поздравил коллег с назначением и отметил, что имеющийся у них профессионализм и опыт позволят продолжить эффективно решать поставленные задачи перед областным полицейским ведомством и сохранить должный уровень раскрываемости преступлений на территории региона.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Андрей Кузнецов родился 7 января 1979 года. Службу в ОВД начал в 2000 году в должности госинспектора отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД ГУВД Челябинской области.

В 2021 году был назначен на должность зам.начальника отдела технического надзора Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

За период службы многократно поощрялся ведомственными наградами МВД России. Анатолий Морозов родился 31 января 1982 года. Службу в ОВД начал в 2005 году в отделе экспертно-криминалистических учетов ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области.

В 2016 году был назначен на должность начальника отдела специальных видов экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области.

За период службы многократно поощрялся ведомственными наградами МВД России.

Ранее редакция сообщала о новых назначениях в правительстве Кузбасса.

Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области