Мэрии отдадут Центральный пляж Академгородка в безвозмездное пользование на три года

В президиуме Сибирского отделения РАН прошло рабочее совещание по переходу пляжной территории у Обского моря в пользование, а затем и в собственность города Новосибирска. Об этом сообщила «Наука в Сибири». По словам заместителя управляющего делами СО РАН по имущественным вопросам Натальи Ищенко, процесс передачи начался в 2021 году с предварительного соглашения между Сибирским отделением РАН и мэрией Новосибирска, согласно которому пляж должен быть предоставлен в безвозмездное пользование муниципальному автономному учреждению «Дирекция городских парков», а в дальнейшем передан из федеральной собственности в муниципальную.

— На совещании речь шла о том, чтобы выдержать двухэтапную схему передачи пляжа в муниципальную собственность, — говорит Ищенко. — На первом этапе МАУ «Дирекция городских парков» в режиме безвозмездного пользования получит возможность за три года освоить территорию, организовать ее уборку, начать благоустройство, разработать проект современного пляжа Академгородка. Данный этап согласован в октябре 2022 года со всеми должными инстанциями: РАН и Росимуществом (Выступает передающей стороной. — Ред.). На этот период недвижимое и движимое имущество (площадки с покрытием, проезд в зону отдыха, водопровод и т. п.) оставалось бы в федеральной собственности. Затем, на втором этапе, эти объекты станут полностью муниципальными, равно как и земельный участок, в который входит пляжная территория.

Наталья Ищенко добавила, что двухэтапный порядок передачи продиктован действующим федеральным законодательством. По результату принятого на указанном рабочем совещании решения Сибирское отделение РАН повторно направило 22 февраля в учреждения мэрии на подписание договоры безвозмездного пользования имуществом, расположенным на территории пляжа Академгородка.

Напомним, в мае 2022 года общественники Советского района и представители муниципалитета в ходе воркшопа о. Ключевым вопросом, который на тот момент остался без ответа, было финансирование работ:

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова пояснила редакции Infopro54, что дизайн-проект благоустройства пляжа был разработан еще летом 2022 года. Однако до сих пор мэрия не может выставить его на общественное обсуждение и приступить к реализации.

— Мы неоднократно проводили совещания по этой теме. Представители РАН написали, что не готовы передавать пляж в собственность города. Именно поэтому мы пока планируем взять его в аренду на безвозмездной основе и ждать, пока РАН не даст согласие, — говорит Терешкова. — Проблема в том, что до получения этого согласия мы не можем вкладывать в объект муниципальные деньги — это будет нецелевое использование средств. Даже в разработку дизайн-проекта вкладывалась инициативная группа — предприниматели из Академгородка. Мы курировали эту работу, утверждали, проговаривали с жителями, но сами финансово участвовать не могли.

До 2024 года арендатором пляжа является ООО «Сан-Сити». Ранее сообщалось, что разработкой проекта обустройства Центрального пляжа занимается архитектурная мастерская «АдаптикА». На сайте «Зеленый Новосибирск» дизайн-проект благоустройства Центрального пляжа Академгородка пока не выложен. По словам Анны Терешковой, из-за того, что пока не прошло его общественное обсуждение.

Ранее редакция сообщала, что летом 2022 года Центральный пляж Академгородка официально не работал. Как и летом 2021-го. В муниципалитете объясняли это передачей объекта из федеральной в городскую собственность.