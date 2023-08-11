Андрей Травников открыл уникальный объект водоснабжения в Венгерове

В ходе рабочей поездки в Венгеровский район губернатор Андрей Травников открыл реконструированный объект водоснабжения в с. Венгерово, проконтролировал работу районной системы здравоохранения. Подобных объектов в Новосибирской области не строилось никогда.
Глава региона отметил высокую значимость работы по обеспечению жителей районов области чистой водой.
— Знаковое событие для жителей Венгерова и Нового Тартаса, но не менее знаковое событие для всей Новосибирской области. Потому, что это частичка большой работы, которую мы с вами проделали в последние годы. Задача, чтобы в каждом районном центре появились подобные комплексы по приготовлению суперчистой воды. К решению этой задачи мы шли не один год, нужно признать, что без решения президента нашей страны о запуске национальных проектов, в том числе нацпроекта «Чистая вода», мы бы шли дольше. Потому, что финансовые решения из федерального бюджета помогают ускорить реализацию всех наших планов.
Реконструкция выполнена по национальному проекту «Экология», федеральному проекту «Чистая вода», в рамках утвержденной правительством региона государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области.
Фото с сайта правительства НСО
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