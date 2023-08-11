Андрей Травников открыл уникальный объект водоснабжения в Венгерове

В ходе рабочей поездки в Венгеровский район губернатор Андрей Травников открыл реконструированный объект водоснабжения в с. Венгерово, проконтролировал работу районной системы здравоохранения. Подобных объектов в Новосибирской области не строилось никогда.

Глава региона отметил высокую значимость работы по обеспечению жителей районов области чистой водой.

— Знаковое событие для жителей Венгерова и Нового Тартаса, но не менее знаковое событие для всей Новосибирской области. Потому, что это частичка большой работы, которую мы с вами проделали в последние годы. Задача, чтобы в каждом районном центре появились подобные комплексы по приготовлению суперчистой воды. К решению этой задачи мы шли не один год, нужно признать, что без решения президента нашей страны о запуске национальных проектов, в том числе нацпроекта «Чистая вода», мы бы шли дольше. Потому, что финансовые решения из федерального бюджета помогают ускорить реализацию всех наших планов.