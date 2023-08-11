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Мужчина похитил мобилизованного на СВО мужа своей любовницы под Новосибирском

  • 11/08/2023, 17:00
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Мужчина похитил мобилизованного на СВО мужа своей любовницы под Новосибирском
Дело о любовном треугольнике рассмотрит Искитимский районный суд.

Сюжет, похожий на триллер с элементами боевика пришлось раскручивать следователям СК по Искитимскому району. В центре картины — молодая женщина по имени Оксана, мать двоих детей. Главные действующие лица — бывший муж Руслан и ее любовник Василий*. И вот однажды Оксана пожаловалась любовнику, что экс-супруг ведет себя агрессивно, обижает ее, вмешивается в воспитание детей. Василий почувствовал себя защитником и вызвал Руслана на мужской разговор. Взаимопонимания достичь не удалось. Муж стал еще более злобным и агрессивным. Только теперь он переключился на нового партнера своей бывшей.

— Он стал писать угрозы Василию, потом всей его семье. Это были очень эмоциональные сообщения, но сильно задевали мужчину, так как у него в тот момент была беременная жена. Несмотря на наличие любовницы он волновался за ее жизнь и здоровье малыша, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Неприятные послания не прекратились даже тогда, когда Руслана мобилизовали на СВО. Василий долго копил обиду и вдруг увидел, что автор сообщений вернулся в Искитим. У Руслана выдался редкий отпуск, всего на сутки.

Василий договорился с другом, и они решили лично проучить «писателя ужасов».

— По данным следствия, 10 декабря 2022 года в ночное время обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в одном из сел Искитимского района, применяя насилие в отношении 35-летнего мужчины путем нанесения множественных ударов различными предметами по его телу, принудительно поместили его в багажное отделение автомобиля и перевезли в один из домов в деревне Камышенка Сузунского района, где удерживали против его воли, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Похитители привязали свою жертву к кровати в деревенском доме и уехали. Руслан применил все свои навыки, полученные в учебном центре, и смог избавиться от веревок. Освободившись, он убежал из места заточения и обратился в больницу за медицинской помощью.

Раскрыть преступление следователям труда не составило. Василий и его друг во всем чистосердечно признались.

— Они обвиняются в совершении преступлений по статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением насилия», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — резюмировали в СК.

Теперь мужчинам грозит от 5 до 12 лет реального лишения свободы. Кстати, пока шло следствие Василий расстался с Оксаной и полностью посветил себя законной жене с новорожденным ребенком. Тем более, что времени у него сейчас предостаточно, так как оба обвиняемых находятся под домашним арестом.

*Имена героев публикации изменены.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд СК СВО похищение


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