В день открытия «Сибирь-Арены» болельщиков развезут на дополнительных автобусах

Открытие нового ЛДС может спровоцировать огромные пробки в Новосибирске, а также столпотворение на остановках общественного транспорта. Поэтому 13 августа управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска организует для участников культурно-массовых мероприятий в парке «Арена» и МФЛА «Сибирь-Арена» работу дополнительных автобусов.

— Через остановочный пункт «М. Спортивная», расположенный на дамбе Октябрьского моста, будут курсировать автобусы по маршрутам: «М. Спортивная» – М. «Речной вокзал» и «М. «Спортивная» – М. «Площадь Маркса». Дополнительный транспорт будет работать с 18.20 до 19.20 и с 20.30 до 21.30, — сообщили в пресс-службе администрации.