На территории региона по госпрограмме зарегистрировано около 400 ипотек

Программа по получению льготной ипотеки на новое жилье со ставкой не более 6,5% стартовала на территории Российской Федерации в апреле 2020 года. Новосибирцы оценили условия нового льготного кредитования и активно обращаются в банки для получения кредита на приобретение жилья в новостройках, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Первая льготная ипотека Управлением Росреестра по Новосибирской области была зарегистрирована в начале мая. Всего в течение мая текущего года новосибирским Росреестром зарегистрировано около 400 ипотек по программе льготного кредитования, это 8% от общего числа всех зарегистрированных ипотек в этом периоде.

Отмечается, что в госпрограмме участвуют только российские граждане. Приобрести жилье можно в новостройках, размер кредита не должен превышать 3 млн. рублей, наличие первоначального взноса в размере 20% от стоимости приобретаемого жилья, оплачиваемого за счет собственных средств, за счет средств материнского (семейного) капитала, а также средств финансовой помощи из региональных, местных бюджетов.

Получить льготный кредит можно в банках – участниках программы, таковых более десяти. Срок окончания программы 1 ноября 2020 года.

Всего в регионе за май текущего года в отношении всех объектов недвижимости зарегистрировано 5,2 тыс. ипотек, что на 3% выше аналогичного периода прошлого года. Статистический показатель зарегистрированных ипотек за январь – май 2020 года в регионе составил более 26,5 тысяч, что на 3,5% ниже показателя первых пяти месяцев 2019 года.

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