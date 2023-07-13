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Андрей Травников поддержал идею открытия ещё одной областной социальной продовольственной ярмарки в Новосибирске

  • 13/07/2023, 17:44
Андрей Травников поддержал идею открытия ещё одной областной социальной продовольственной ярмарки в Новосибирске
Губернатор проинспектировал работу операторов новосибирской городской социальной продовольственной ярмарки №1 на ул. Большевистской.

О работе таких ярмарок главе региона доложили специалисты министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и профильного департамента мэрии.

На территории нашего региона реализуется уникальный ярмарочный проект – социальные ярмарки. Проект не имеет аналогов в регионах Российской Федерации. В Новосибирске в ежедневном режиме функционирует три социальные продовольственные ярмарки – одна областная (Калининский район ул. Красных зорь, 1/3) и две городские: Октябрьский район, ул. Большевистская, 131 к.2, и Кировский район, ул. Петухова, 69.

Андрей Травников подчеркнул: «Выбран интересный формат и для покупателей, и для продавцов, спрос есть, и по цифрам – для бюджета – есть выгода, потому что в сумме с трёх ярмарок оборот составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Сегодня нас ничто не сдерживает при организации 4-й такой ярмарки – есть предложение специалистов открыть её на левом берегу. Сейчас уже работают одна областная ярмарка и две городские. В любом хорошем соревновании есть правильный, стимулирующий эффект. Давайте устроим такое соревнование – к двум городским и одной областной добавим вторую областную ярмарку и сравним результаты по обороту, по количеству торговых точек, по бюджетным затратам на проект. Принципиально поддерживаю эту идею, надо выбирать максимально удобное для горожан место её организации», – заявил Губернатор.

Отметим, что, несмотря на высокий уровень конкуренции на рынке продовольственных товаров, активное развитие сетевых предприятий эконом-класса и дискаунтеров, ярмарочный проект на протяжении уже более 10 лет востребован и демонстрирует ежегодную положительную динамику.

В рамках проекта достигнут баланс в решении одновременно двух важных задач. Первое – поддержка товаропроизводителей Новосибирской области, для которых участие в социальном проекте является возможностью организовать сбыт производимой продукции. Сейчас в сфере розничной торговли Новосибирска сохраняется тенденция укрепления позиций федеральных торговых сетей. Местные товаропроизводители, как правило, не имеют возможности быть представленными на полках супер- и гипермаркетов, так как не могут конкурировать по объёмам производства и ценовой категории с крупными федеральными производственными компаниями.

Участие в социальных продовольственных ярмарках позволяет установить прямой и самый короткий контакт между производителем и потребителем. При этом, рыночная ниша по производству продуктов питания также весьма конкурентная, и вопрос выхода на конечного потребителя для производителей отдельных групп товаров стоит особенно остро.

Второй задачей, решаемой в рамках проекта, является создание условий для населения по приобретению основных продуктов питания по ценам на 20-40% ниже цен, представленных в предприятиях торговли, по официальным данным Новосибирскстата. Снижение уровня розничных цен достигается путём освобождения предприятий-участников ярмарок от затрат на содержание торговых отделов. Содержание помещения, коммунальные услуги, включая воду и электроэнергию, вывоз мусора, охрану, услуги грузчиков, уборщиц и т. д. возмещается за счёт средств городского бюджета.

Несмотря на то, что ярмарки расположены в левобережной и правобережной частях Новосибирска, по запросам покупателей ощущается острая потребность в расширении географии сети городских социальных продовольственных ярмарок. Площадка для организации каждой ярмарки выбирается по результатам конкурентных процедур.

Фото с сайта Правительства НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство общество власть Андрей Травников


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