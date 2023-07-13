Площадку для базирования беспилотников могут разместить в Ложке или на аэродроме Бердск-Центральный

«Архипелаг 2023» определит вектор

Новосибирская область подтвердила готовность участвовать в создании центра поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем и готовность к софинансированию проекта. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщил замминистра промышленности Минпромторга региона Максим Останин. По его словам, эта тема обсуждалась на селекторном совещании президиума правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем с субъектами Российской Федерации под председательством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова 29 июня.

В Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников территория экспериментального аэродрома совместного базирования «Бердск-Центральный» и площадка в поселке Ложок Новосибирского района, — пояснил Infopro54 Останин.

Более детально, по его словам, тему создания в России новой отрасли БАС планируется обсудить в конце июля на «Архипелаге 2023», который пройдет в Новосибирской области. На интенсиве будет прорабатываться архитектура будущего национального проекта развития БАС, а также региональные программы. Останин напомнил, что Новосибирская область обладает большим потенциалом и компетенциям в сфере развития БАС.

— На текущий момент достаточно много организаций и изобретателей Новосибирской области хотят или планируют заниматься созданием беспилотных летальных аппаратов, часть из них предлагает амбициозные идеи, а другие представляют уже законченные сертифицированные проекты. Весь их энтузиазм и потенциал следует аккумулировать на площадке будущего научно-производственного центра, — говорит Максим Останин.

Оценить, какова в регионе потребность в БАС, собеседник Infopro54 затруднился. Он пояснил, что в начале 2023 года проводился анализ перспектив использования беспилотников в подведомственных правительству учреждениях. Основной интерес к их использованию проявили подразделения МинЖКХ. Однако, чиновник не исключил, что в процессе формирования проекта потребность будет актуализирована и за счет других министерств и ведомств.

Альтернативы размещения

Если площадку по проектированию и производству беспилотников локализуют в Бердске, то это может «сверху» решить многолетний конфликт вокруг местного аэродрома «Бердск-Центральный». Отметим также, что на бердском предприятии — АО «БЭМЗ» — недавно «приземлилась» авиакомпания S7, что также может сыграть в плюс проекту центра.

— Группа S7 приобрела «Бердский электромеханический завод» для производства, испытаний и сертификации недостающих авиационных деталей, — сообщал директор предприятия Василий Юрченко.

В тоже время о том, что на территории «Смарт Сити», в которую входит Ложок, планируется создать площадку для малой авиации ранее редакции рассказывала президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина.

— Мы предлагаем сделать в «Смарт Сити» площадку для малой авиации, санитарных вертолетов и, самое главное, для аэротакси, за которыми, на наш взгляд, будущее, — поясняла Infopro54 Травина.

Проект «Смарт Сити» был презентован на федеральном уровне и в этом году официально запущен в Новосибирской области, как площадка комплексного развития территории.

Пул сформировался

Напомним, ранее отмечалось, что якорным предприятием участвующим в создании на территории региона будет научно-производственного центра будет ФАУ «СибНИА им С.А. Чаплыгина». О планах производить беспилотники заявляли около 30 предприятий региона.

Подготовка кадров для отрасли БАС в Новосибирской области ведётся силами ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», а также представителями бизнеса. Также в этом году Новосибирская область начала принимать участие во всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром», который проводится по инициативе Минпромторга РФ. В рамках конкурса проводится обучение и сдача квалифицированного экзамена, по итогам которого участники могут получить свидетельства государственного образца об освоении программы обучения по профессии «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Ранее редакция сообщала о том, что девелопер из Новосибирска запустил курсы обучения операторов беспилотников.