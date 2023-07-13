На баннерах в Советском районе появились фото выдающихся жителей Академгородка

— В течение всего юбилейного 2023 года мы будем людей, которые внесли вклад в создание и развитие Академгородка и Советского района. Будем размещать портреты героев на уличных баннерах, рассказывать про них школьникам района на тематических классных часах, сделаем школьные тетради с их портретами, — написала на своей странице ВКонтакте один из инициаторов проекта депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

Всего в рамках проекта планируется рассказать о восьмидесяти выдающихся людях, которые жили в разных микрорайонах Советского района, честно работали на своем месте и добились высот в своем деле. Первыми на баннерах появились:

Академик Г.И.Будкер;

Педагог-новатор А.И.Бороздин;

Академик Л.В.Конторович;

Кардиолог Е.Е.Литасова;

Академик С.Л.Соболев;

Общественный деятель Л.А.Шепелянский;

Академик А.П.Окладников;

Мастер строительно-монтажного управления П.И.Машкина.

По итогам проекта будет организована выставка в Доме Ученых Академгородка.