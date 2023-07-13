На баннерах в Советском районе появились фото выдающихся жителей Академгородка

— В течение всего юбилейного 2023 года мы будем людей, которые внесли вклад в создание и развитие Академгородка и Советского района. Будем размещать портреты героев на уличных баннерах, рассказывать про них школьникам района на тематических классных часах, сделаем школьные тетради с их портретами, — написала на своей странице ВКонтакте один из инициаторов проекта депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.
Всего в рамках проекта планируется рассказать о восьмидесяти выдающихся людях, которые жили в разных микрорайонах Советского района, честно работали на своем месте и добились высот в своем деле. Первыми на баннерах появились:
По итогам проекта будет организована выставка в Доме Ученых Академгородка.
— Сроки проведения выставки уточняются, — пояснила Infopro54 Наталья Пинус. — Кроме того, мы готовим тетради для школьников Советского района с нашими «героями» и материалы для классных часов.
Фото предоставлены депутатом горсовета Натальей Пинус
Рубрики :
Регионы:
Теги :