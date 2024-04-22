Андрей Травников поручил обеспечить необходимый объём дорожного ремонта в соответствии с дополнительными средствами

Дорожно-строительные работы в Новосибирской области осуществляются в рамках двух госпрограмм: «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» с общим объёмом финансирования 27,106 млн рублей.

— Новосибирск в этом году получит дополнительное финансирование, поправки в бюджет будут приняты завтра – почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. С учётом того, что почти миллиард был давно зарезервирован, были понятны объёмы и объекты ремонта, – никаких отговорок о том, что якобы средства доведены поздно и работы подрядчики вовремя сделать не успевают, не принимаются, — подчеркнул губернатор на еженедельном совещании с членами регионального Правительства, руководителями областных исполнительных органов государственной власти и главами муниципальных образований региона.

Следует отметить, что 200 млн руб. будут направлены на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (разметка, искусственные дорожные неровности); 1 100 млн руб. — на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (ориентировочно 43 км).

В текущем году объём субсидий муниципальным образованиям региона составил 6 913 млн рублей, за счёт них ремонтируются дороги общей протяжённостью 106 км и более 1 437 п. м мостовых сооружений, в т.ч. в Новосибирске – ремонт улиц Героев Революции, Выборной, Автогенной, Гоголя, Балтийской, Урицкого и прочих объектов общей протяжённостью около 20 км.

В 2024 году, согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», будет увеличена доля областных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50%; а также доля протяжённости дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, увеличится до 85,25%. Кроме того, в нормативное состояние приведут 55,78% опорной сети дорог и искусственные сооружения протяжённостью не менее 827,4 п. м.