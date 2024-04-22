На 52% вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирске

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов России по уровню спроса на специалистов со знанием китайского языка. По данным hh.ru, с начала 2024 года работодатели разместили в регионе более 340, это на 52% больше, чем годом ранее. Напомним, в 2023 году, по сравнению с 2022, рост составил в 27 раз.

Наиболее востребованы специалисты со знанием китайского в таких отраслях, как «Перевозки, логистика, ВЭД», «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование», «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Сельское хозяйство».

Самые востребованные специалисты — переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.

Что касается зарплат, то в среднем на рынке таким специалистам предлагается 87,5 тысяч рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. По стране медианная зарплата для китаистов — 98 тысяч рублей.

95% вакансий предусматривает полную занятость, причем в 52% случаев у соискателя должен быть стаж от 1 до 3 лет.

По данным Сибирского таможенного управления, по итогам 2023 года экспорт составляет большую часть товарооборота СФО — 79%. Лидирующим направлением по экспорту и импорту для регионов Сибири по-прежнему остается Китай. Причем товарооборот округа с КНР за прошлый год вырос на 20%. Стоимостной объем импортных операций участников внешнеэкономической деятельности Новосибирской области в 2023 году вырос на 21%. Рост обусловлен увеличением поставок сельскохозяйственной техники, двигателей и электрогенераторов. Основными торговыми партнерами региона были Китай, Казахстан, Индия, Турция и Беларусь.

Кроме того, в вузах Сибири растет количество китайских студентов. Кроме того, университеты запускают совместные программы с вузами КНР.

Ранее редакция рассказывала о том, что смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску.