Уй затопила жилые дома и приусадебные участки в Новосибирской области

Вышедшая из берегов из-за паводка река Уй в Кыштовском районе Новосибирской области подтопила 2 жилых дома и 6 приусадебных участков. Как сообщил начальника регионального ГУ МЧС Виктор Орлов, жители затопленных домов в деревне Орловка переселены.

— Также организован подвоз продуктов. В зону подтопления возможно попадание котельной. Оборудование демонтировано с целью недопущения его уничтожения, — пояснил глава областного МЧС на оперативном совещании в правительстве региона утром 22 апреля.

Орлов отметил, что на реках в селах Пихтовка Колыванского района и Крещенка Убинского района прогнозируется достижение критических уровней воды. В обоих случаях действует экстренное предупреждение. Из-за угрозы подтопления прибрежных участков автомобильных дорог в Колыванском и Кыштовском районах работают опергруппы МЧС, аварийно-спасательные службы региона. Развернута лодочная переправа.

— На сегодняшний день на территории 5 населенных пунктов и одного СНТ в 6 районах Новосибирской области области остаются подтопленными 2 жилых дома, 10 дачных и 18 приусадебных участков, — добавил Орлов.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС Новосибирской области опубликовало тревожный прогноз для жителей села Крещенка Убинского района на 22―25 апреля. Спасатели прогнозируют возможное возникновение чрезвычайных ситуаций. Людям рекомендовано поднять наиболее ценные домашние вещи на чердаки и вторые этажи домов.