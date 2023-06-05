Андрей Травников поручил оперативно восстановить работу ЦКБ в Академгородке после пожара

Губернатор в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области поручил сделать всё возможное для скорейшего восстановления работоспособности больницы, в здании которой 4 июня произошло возгорание кровли.

Отдельные слова благодарности Андрей Травников выразил всем пожарным расчётам управления МЧС за оперативную, чёткую работу на тушении пожара в здании ЦКБ.

Как доложил губернатору министр здравоохранения региона Константин Хальзов, сейчас оценивается ущерб от пожара. По предварительной информации, пострадала только кровля. До самого утра сотрудники ЦКБ работали над тем, чтобы остановить промокание до первого этажа. Благодаря общим усилиям пожарных и работников больницы удалось сохранить в рабочем состоянии всё медицинское оборудование.