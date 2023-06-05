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В Новосибирске «ЗаБег.РФ» собрал свыше 3,5 тыс человек в аномальную жару

  • 05/06/2023, 12:06
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«ЗаБег.РФ» в Новосибирск
Стартовый городок расположился на площади им. А. Г. Пименова.

В Новосибирске при аномальной  жаре в +30 градусов 4 июня состоялся полумарафон «ЗаБег.РФ», в котором приняли участие сотни женщин и мужчин разных возрастов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Всего было свыше 3,5 тысячи участников.

Напомним, что полумарафон Забег.РФ прошел в 7-й раз и объединил всю страну от Камчатки до Калининграда.  Организаторы предлагали 4 дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 км. Стать участником смог любой желающий от 6 лет.

Участники стартовали на одной из центральных площадей города — площади Пименова, с 3 фонтанами, напротив одной из крупнейших библиотек России за Уралом — Городской публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ). Здесь разместились интерактивные локации для бегунов и болельщиков: концертные номера, выставка-продажа спортивного питания, мастер-классы от ведущих специалистов кроссфита и экстремального спорта, детская площадка, фотозона, фудкорты и многое другое. Для комфортного прохождения дистанций организаторами на протяжении всей трассы были предусмотрены водные пункты освежения, питьевая вода, батончики, лед.

Маршрут Забега проходил по одной из центральных автомагистралей города — по Октябрьской магистрали, мимо Здания Законодательного собрания НСО, католического Собора Преображения Господня, одного из старейших театров Новосибирска -академического молодежного театра ГЛОБУС, и всемирно известного Новосибирского театра Оперы и балета, здание которого представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс, и имеет статус объекта культурного наследия России федерального значения.

Ранее редакция сообщала о том, что «Зеленый марафон» в Новосибирске собрал более 4000 участников.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : полумарафон в Новосибирске аномальная жара в Новосибирске «ЗаБег.РФ» в Новосибирске


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