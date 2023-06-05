Ситуация с заготовкой кормов в Новосибирской области — катастрофическая

В Купинском района введён режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями, осложняющими заготовку кормов. На очереди — другие районы Кулундинской зоны. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. По словам министра, сейчас отрабатывается вопрос закупки кормов в соседних регионах — Томской и Кемеровской областях.

— У них погодные условия более благоприятные, эти регионы готовы предоставить нам корма на реализацию, — говорит министр.

В связи с предстоящими новыми расходами, Новосибирская, область планирует выйти на федеральный минсельхоз и банки.

— Понятно, что даже при успешном завершении посевной кампании, крайне тяжело пойдёт заготовка кормов, комментирует губернатор Андрей Травников. — Протоколами о ЧС коров не накормим. Будем выходить на федеральный минсельхоз и банки, решать вопрос, как закупать корма, чтобы не потерять показатели в животноводстве.

Ранее Минсельхоз Новосибирской области подготовил и направил обращение в Сибирский федеральный центр научных технологий, в котором аграрии просят рекомендации учёных по заготовке кормов в сложившихся погодных условиях. Одновременно в министерстве прогнозируют низкую урожайность многолетних трав.

Ранее редакция сообщала, что посевам Кулундинской зоны угрожает засуха.