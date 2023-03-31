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Новосибирская область получила высокие оценки предпринимателей за защиту их прав

  • 31/03/2023, 15:40
власть
В регионе выстроена эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением субсидий федерального бюджета.

Губернатор Андрей Травников принял участие во Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗаБизнес: рейтинг регионов». В работе конференции участвовали руководители органов власти, территориальных органов МВД России, следственного комитета РФ, прокуратуры, органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Новосибирская область успешно доказывает, что можно выстраивать экономику, её развитие не на сырье, а на предпринимательстве и инновациях, — отметил Андрей Травников. — Но предпринимательская активность, инвестиционный климат – ресурсы очень чувствительные. Они зависят, в первую очередь, от взаимоотношения власти и бизнеса. Эта конференция уникальна и ценна тем, что на одной площадке собираются представители власти, в том числе надзорных и правоохранительных органов, предприниматели, объединения, «ЗаБизнес.РФ», и откровенно обсуждают, что нужно сделать для того, чтобы ценный ресурс Новосибирской области – предпринимательский климат – давал бо́льшую отдачу».

Новосибирская область – лидер среди регионов Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, их обороту, объёму инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых. В 2022 году оборот малого и среднего бизнеса превысил 2 трлн 250 млрд рублей – это более половины оборота всех организаций области. Вклад МСП в валовый региональный продукт превышает 30%.

В регионе выстроена эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением субсидий федерального бюджета и в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В регионе обеспечивается деятельность инфраструктуры поддержки субъектов МСП, предоставляется финансовая поддержка, осуществляется софинансирование муниципальных программ развития субъектов МСП.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : предпринимательство власть Андрей Травников


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