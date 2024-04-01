Андрей Травников поручил в течение трёх дней проверить все потенциально опасные в период весеннего паводка места

В еженедельном оперативном совещании под руководством главы Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

Теплая погода и оттаявшие талые воды могут представлять опасность для города и региона. Губернатор поручил проверить все потенциальные места, которым угрожает паводок. Особенно он попросил уделить особое внимание объектам, на которых могут присутствовать дети.

― Будем надеяться, что весенние воды сойдут без последствий, но готовиться надо ко всяким ситуациям. В связи с этим обращаю внимание коллег, глав городов и районов ещё на одну угрозу – на риск попадания, в первую очередь детей, да и взрослых, в подтопленные участки – приямки, колодцы, ямы. Даю прямое поручение в начале недели, с сегодняшнего дня по среду, организовать внеплановые обходы территорий, пока ещё водой полностью не заполнены приямки и низины, осмотреть все опасные места, принять меры для огораживания, или другие меры предотвращения рисков попадания туда людей, в первую очередь детей, – заявил Андрей Травников.

На данный момент паводковая обстановка в регионе стабильная. Начальник ГУ МЧС Виктор Орлов доложил, что подтопленных жилых домов и объектов экономики нет. Но угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций из-за резкого потепления держат на контроле.

Реки области продолжают избавляться ото льда.

― В ближайшие 3-4 дня ожидается вскрытие рек Бердь, Иня, Карасук. На прошлой неделе в результате повышения дневных температур, активного снеготаяния, а также подъёма уровня талых вод на территории города Бердска и 5 районов области наблюдались подтопления приусадебных участков, оказывалась адресная помощь жителям, ― отметил Виктор Орлов.

В районах есть более 400 мотопомп, поставленных за счёт средств областного бюджета, которые в случае необходимости будут использованы по назначению.

Возможны неприятные ситуации и на дорогах региона. На прошедшей неделе было замечено 11 переливов через проезжую часть. Два случая зафиксированы в Искитимском и Карасукском районах. Они уже ликвидированы. В настоящее время решается вопрос с переливами еще на 9 участках: в Карасукском, Тогучинском, Кочковском, Искитимском районах. Толщина водяного слоя от 1 до 5 сантиметров и пока она не мешает проезду автотранспорта.