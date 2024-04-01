«Могут маскироваться под пастухов»: семью из Сибири разыскивают за покупку и хранение наркотиков

Полицейские объявили в розыск супругов Елизаровых из Хакасии, подозреваемых в покупке и хранении наркотиков. Ориентировки на беглецов распространены по отделам регионов Сибирского федерального округа.

— 42-летний Александр Елизаров выглядит постарше, рост около 185 см, среднего телосложения. 56-летняя Инна Елизарова выглядит на 56-60 лет, рост около 165 см, среднего телосложения. Оба уроженцы города Кызыл (республика Тыва), — говорится в описании разыскиваемых.

По месту жительства на станции Хоных Усть-Абаканского района парочка не проживает.

— Могут скрываться среди работников по найму: пастухов, разнорабочих в фермерских хозяйствах на территории Хакасии и соседних регионов, — добавили в транспортной полиции Сибири.

Супруги злоупотребляют алкоголем.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали семью наркодилеров, перевозившую «отраву» из Украины для сбыта на территории Сибири и Дальнего Востока. При себе у супругов оказалась партия мефедрона весом около 19 килограммов, стоимость которой на черном рынке оценивается порядка 47 миллионов рублей.