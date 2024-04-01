Новосибирский банкир получит компенсацию 4 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск экс-председателя правления ОАО «Акционерный банк «Пушкино» Павла Чернявского к Минфину РФ о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Как сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области, суд удовлетворил иск частично — с ответчика взыскано 4 млн рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, уголовное дело в отношении Павла Чернявского было возбуждено в июле 2017 года по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере и легализацию преступных доходов. Чернявский обвинялся в хищении у кредитной организации более 250 млн рублей и отмывании денег. В середине июля финансист был заключения под стражу и провел в СИЗО около 3 лет.

В сентябре 2021 года приговором Железнодорожного районного суда Новосибирска Павел Чернявский был оправдан в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. Вышестоящие судебные инстанции оставили приговор суда без изменения.

В феврале 2024 Железнодорожный суд удовлетворил иск экс-банкира о возмещении ему имущественного вреда, расходов на оказание юридической помощи, а также расходов, связанные с прохождением реабилитации в размере 24 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директор школы отсудил 2,5 млн за незаконное обвинение в распространении порнографии.