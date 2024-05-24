Андрей Травников посетил в Беларуси автомобильные заводы «БелАЗ» и «БЕЛДЖИ»

Представительная делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым продолжает работу в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь.

Сегодня, 24 мая, глава региона и члены новосибирской делегации посетили крупные автомобильные предприятия Беларуси – ОАО «БелАЗ» и СЗАО «БЕЛДЖИ».

По словам гендиректора завода Сергея Лесина, основное внимание сегодня акцентировано на автоматизации и роботизации конвейерных мощностей предприятия.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что правительство Новосибирской области оказывает содействие сотрудничеству компании «БелАЗ» с новосибирскими машиностроителями.

Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве с ООО «Лиотех-Инновации» – стороны договорились о проведении работ по созданию продукции «БелАЗ» с использованием литий-ионных аккумуляторных батарей в конструкции электроприводов. Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договорённость об использовании, в режиме опытной эксплуатации, аэродромной техники «БелАЗ».

Также белорусское предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с новосибирской компанией «Сибэлектропривод» по освоению новых узлов для большегрузной техники. Предприятия развивают производственно-технологическую кооперацию в рамках совместного проекта по созданию тягового электропривода, состоящего из силового преобразователя, тяговых асинхронных двигателей и генератора для автосамосвалов «БелАЗ» грузоподъёмностью 90 тонн.