Мигранты украли нефть на 92 млн рублей под Новосибирском

Резонансный приговор прозвучал в Барабинском районном суде Новосибирской области. За решеткой два мигранта ― Диланов и Агакишев. По версии следствия, мужчины около двух месяцев воровали нефть из артерии «Омск-Иркутск». Иностранцы произвели незаконную врезку в магистральный нефтепровод, и заполняли приготовленный резервуар похищенным, а затем перекачивали добычу из резервуара в грузовые цистерны.

В итоге компании «Транснефть–Западная Сибирь» предприимчивые воры принесли ущерб в размере 92 млн 235 тыс. 508 рублей. Участники кражи вели строгий учет отгруженной нефти и соблюдали конспиралогию. Они хранили цистерны в тайном помещении и не допускали туда посторонних.

― Диланов и Агакишиев, а также неустановленные лица с 23 ноября 2022 года до 15 января 2023 года тайно похитили из магистрального нефтепровода «Омск – Иркутск» 4 389 тонн нефти, ― цитируют материалы уголовного дела журналисты VN.ru

Суд приговорил нелегальных нефтедобытчиков к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, им теперь предстоит возместить компании «Транснефть-Западная Сибирь» весь причиненный ущерб.