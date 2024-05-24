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Мигранты украли нефть на 92 млн рублей под Новосибирском

  • 24/05/2024, 10:12
Автор: Алёна Пятенок
Мигранты украли нефть на 92 млн рублей под Новосибирском
Иностранцы незаконно выкачивали «черное золото» из нефтепровода «Омск-Иркутск».

Резонансный приговор прозвучал в Барабинском районном суде Новосибирской области. За решеткой два мигранта ― Диланов и Агакишев. По версии следствия, мужчины около двух месяцев воровали нефть из артерии «Омск-Иркутск». Иностранцы произвели незаконную врезку в магистральный нефтепровод, и заполняли приготовленный резервуар похищенным, а затем перекачивали добычу из резервуара в грузовые цистерны.

В итоге компании «Транснефть–Западная Сибирь» предприимчивые воры принесли ущерб в размере 92 млн 235 тыс. 508 рублей. Участники кражи вели строгий учет отгруженной нефти и соблюдали конспиралогию. Они хранили цистерны в тайном помещении и не допускали туда посторонних.

― Диланов и Агакишиев, а также неустановленные лица с 23 ноября 2022 года до 15 января 2023 года тайно похитили из магистрального нефтепровода «Омск – Иркутск» 4 389 тонн нефти, ― цитируют материалы уголовного дела журналисты VN.ru

Суд приговорил  нелегальных нефтедобытчиков к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, им теперь предстоит возместить компании «Транснефть-Западная Сибирь» весь причиненный ущерб.

Источник фото: westernsiberia.transneft.ru

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : нефть Мигранты кража


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