Андрей Травников: «после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно»

В Новосибирске продолжается спасение жителей частично обрушившегося дома.

Губернатор области Андрей Травников заявил в своем телеграм-канале, что Новосибирску из резервного фонда областного правительства будут выделены средства на эти цели.

— Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса — это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Средства для решения этой задачи выделим городу Новосибирску из резервного фонда областного правительства, — подчеркнул глава региона.

Напомним, что сегодня утром стало известно о частичном обрушении многоквартирного дома № 39 на ул. Линейной. На месте происшествия развернулись спасательные мероприятия.

По словам мэра Анатолия Локтя, в школе № 85 организован пункт временного размещения жильцов пострадавшего дома.

— Сейчас здесь находятся 35 человек, в доме прописано 117 жильцов, есть нюансы, так как некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по поиску людей, — сказал глава Новосибирска. — Первая главная задача — спасательные работы, вторая — размещение людей. Во временном пункте организовано горячее питание, работают психологи. Полным ходом идёт спасательная операция.

Люди будут размещены в маневренном фонде, социальных центрах, муниципальной гостинице «Северная» — никто на улице и в ПВР не останется, подчеркивают в муниципалитете.

— Рассматривается вопрос о материальной поддержке пострадавших: мэрия имеет право оказать поддержку до 100 тысяч рублей, — резюмировал мэр.

На данный момент судьба 11 человек неизвестна, в больницах города находятся ещё 11 новосибирцев, один человек погиб.

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области