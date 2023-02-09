В 2023 году «Ростелеком» обеспечит мобильной связью и интернетом 40 поселков Новосибирской области

В 40 малонаселенных пунктах численностью от 100 до 500 человек появится мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и интернет.

Перечень сел определили сами жители региона с помощью голосования на Госуслугах. В опросе участвовали более 15,7 тыс. человек. Лидерами стали с. Чемское Тогучинского района, д. Тараданово Сузунского района и п. Еловкино Черепановского района. С полным списком можно ознакомиться на портале Госуслуги.

«С момента запуска проекта наша компания обеспечила современными коммуникациями 70 сел Новосибирской области. В этом году работы по строительству новых базовых станций уже начались: к 31 марта сотовая голосовая связь и стабильный интернет появятся еще в десяти малонаселенных пунктах региона», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Строительство базовых станций позволит жителям сельской местности пользоваться всеми современными онлайн-сервисами: Госуслугами, образовательными платформами и развлекательными ресурсами. Кроме того, наличие сотовых вышек значительно ускорит цифровизацию поселков, не вошедших в проект. «Ростелеком» через специальный сайт осуществляет прием заявок от других операторов на использование ИТ-инфраструктуры компании.

Напомним, проект УЦН реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В 2022 году в Новосибирской области «Ростелеком» успешно завершил второй этап, обеспечив мобильной голосовой связью и интернетом 29 малонаселенных пунктов региона.

«Строительство цифровой инфраструктуры дает возможность жителям нашего района пользоваться онлайн-ресурсами, которые уже стали частью повседневной жизни горожан. В 2022 году благодаря УЦН современная связь появилась в поселке Брусянка, в этом году мы с нетерпением ждем ее появления в селе Чемское и поселке Пятилетка», — отметил глава Тогучинского района Новосибирской области Сергей Пыхтин.

Фото компании Ростелеком