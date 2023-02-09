Рекламодателям

В 2023 году «Ростелеком» обеспечит мобильной связью и интернетом 40 поселков Новосибирской области

  • 09/02/2023, 14:42
В 2023 году «Ростелеком» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) построит еще несколько базовых станций в Новосибирской области.

телекомВ 40 малонаселенных пунктах численностью от 100 до 500 человек появится мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и интернет.

Перечень сел определили сами жители региона с помощью голосования на Госуслугах. В опросе участвовали более 15,7 тыс. человек. Лидерами стали с. Чемское Тогучинского района, д. Тараданово Сузунского района и п. Еловкино Черепановского района. С полным списком можно ознакомиться на портале Госуслуги.

«С момента запуска проекта наша компания обеспечила современными коммуникациями 70 сел Новосибирской области. В этом году работы по строительству новых базовых станций уже начались: к 31 марта сотовая голосовая связь и стабильный интернет появятся еще в десяти малонаселенных пунктах региона», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Строительство базовых станций позволит жителям сельской местности пользоваться всеми современными онлайн-сервисами: Госуслугами, образовательными платформами и развлекательными ресурсами. Кроме того, наличие сотовых вышек значительно ускорит цифровизацию поселков, не вошедших в проект. «Ростелеком» через специальный сайт осуществляет прием заявок от других операторов на использование ИТ-инфраструктуры компании.

Напомним, проект УЦН реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В 2022 году в Новосибирской области «Ростелеком» успешно завершил второй этап, обеспечив мобильной голосовой связью и интернетом 29 малонаселенных пунктов региона.

«Строительство цифровой инфраструктуры дает возможность жителям нашего района пользоваться онлайн-ресурсами, которые уже стали частью повседневной жизни горожан. В 2022 году благодаря УЦН современная связь появилась в поселке Брусянка, в этом году мы с нетерпением ждем ее появления в селе Чемское и поселке Пятилетка», — отметил глава Тогучинского района Новосибирской области Сергей Пыхтин.

Фото компании Ростелеком

366

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Ростелеком мобильная связь Интернет


Спецоперация на Украине

Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду

09/02/2023, 17:26

В отношении вице-мэра Слюдянского района Иркутской области возбудили дело о получении взятки

09/02/2023, 17:23

Минобороны построит в Иркутской области Суворовское военное училище

09/02/2023, 17:19

С 1 сентября банки будут принимать полисы страховых компаний по новым правилам

09/02/2023, 16:50
Популярное

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16

Новости компаний

Банк «Левобережный» начал открывать счета для бизнеса дистанционно

09/02/2023, 17:16

Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров

08/02/2023, 18:40

Инвестируйте накопления под 7,2% годовых

08/02/2023, 18:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска