На Михайловской набережной в Новосибирске построят мультифункциональный комплекс Freedom

Комплекс Freedom будет построен в районе Михайловской набережной вместо ранее анонсированного МФК «Снежной мили». Площадь объекта составит 160 тысяч квадратных метров и будет реализован двумя очередями: в 2024 г. и в 2026 г. Визитной карточкой проекта станет комьюнити-молл с массой направлений.
— Комьюнити-молл — это концепт, соответствующий главной идее: живи, работай и отдыхай в одном месте, — поясняет коммерческий директор проекта Вячеслав Мельников. — На расстоянии вытянутой руки у вас есть всё, что нужно современному человеку. Вы получаете весь комплекс услуг и удобств, необходимых жителю мегаполиса, просто перемещаясь по этажам на лифте.
В структуре Freedom предусмотрены апартаменты и двухуровневые пентхаусы с видом на Обь, торговый центр, улица баров и ресторанов, фитнес-центр, термальный комплекс со SPA и бассейном, медикал & бьюти-комьюнити, бизнес-центр, тематические бизнес-сообщества, арт-кластер, сервис-хаб.
Мультифункциональный комплекс призван усовершенствовать архитектурный облик города и стать структурным дополнением к Михайловской набережной – крупнейшему парку города, где местные жители и гости сибирской столицы отмечают все масштабные праздники.
По данным сайта Наш.дом.РФ, с февраля 2022 года генподрядчиком строительства МФК «Снежная миля» стало ООО «РСС-Сервис», зарегистрированное в деревне Павловское Московской области. В октябре мэрия Новосибирска выдала компании ООО «СЗ «Эталон» новое разрешение на строительство объекта.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получит 230 миллионов рублей на благоустройство территорий.
Фото ГК «One Company»
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