Андрей Травников потребовал ужесточить контроль работ по благоустройству территорий

Губернатор провёл оперативное совещание в Правительстве региона.

— Наш прежний подход – дотягивать и завершать работы любым способом – будем менять. Можно уже проявлять максимальную жёсткость и требовать от подрядчика выполнения работ любыми способами, вплоть до расторжения контрактов. Требую более качественно подходить к проработке и планированию проекта. У нас есть проекты, которые мы вынуждены тормозить из-за того, что не решены вопросы с бюджетными лимитами – ждём поправок в бюджет, — подчеркнул глава региона.

Ежегодно в Новосибирской области создаётся от 300 до 400 локальных и масштабных объектов в сфере благоустройства. В текущем году запланировано благоустройство 291 объекта, общий объём финансирования составляет 2,073 млрд рублей.

Среди этих объектов: 70 общественных пространств и 85 дворовых территорий, благоустраиваемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 5 объектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; 131 объект, включающий в себя объекты по проекту «Территория детства», исполнению наказов депутатов Заксобрания по благоустройству, поручений губернатора и правительства Новосибирской области.