Подрядчика на доставку 18 киосков ищут в Новосибирске

Власти Новосибирска находятся в поисках подрядчика, который привезет 18 киосков из Москвы.

– Стоимость контракта составляет 4,3 миллионов рублей, – говорится на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен будет доставить 18 киосков из деревни Андреевское Московской области в Новосибирск. Для перевозки потребуется не менее девяти грузовых автомобилей.

Максимальная цена контракта составляет 4,3 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 июня. Киоски должны быть демонтированы и отгружены до 20 июля 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что с площадки концессионной школы вывезли кран в Новосибирске.