Подрядчика на доставку 18 киосков ищут в Новосибирске

Власти Новосибирска находятся в поисках подрядчика, который привезет 18 киосков из Москвы.
– Стоимость контракта составляет 4,3 миллионов рублей, – говорится на сайте госзакупок.
Согласно документации, подрядчик должен будет доставить 18 киосков из деревни Андреевское Московской области в Новосибирск. Для перевозки потребуется не менее девяти грузовых автомобилей.
Максимальная цена контракта составляет 4,3 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 июня. Киоски должны быть демонтированы и отгружены до 20 июля 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что с площадки концессионной школы вывезли кран в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru