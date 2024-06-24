Мэрия Новосибирска позвала журналистов искать утопленника в Оби

Пляжный сезон в Новосибирской области традиционно не обходится без трагедий на воде. В городе, по данным спасателей МАСС, утонуло 4-ро мужчин, в области – 8 человек.

Утром, 24 июня, произошла очередная трагедия на Оби. Двадцатилетний парень в 4 часа ночи ушел купаться в реку в микрорайоне Затон и пропал. О ЧП сообщили очевидцы происшествия.

― Водолазные работы пойдут по новой технологии с применением эхолота, который поступил на вооружение новосибирским специалистам. В минувшие выходные на карьере Юго-Западного жилмассива таким способом уже был найден погибший мужчина, ― сообщают в аварийно-спасательной службе.

Мэрия Новосибирска на официальном сайте пригласила журналистов для освещения поисковых работ.

Ранее редакция сообщала, сколько человек утонуло в Новосибирске за прошедшую неделю.