Андрей Травников поздравил выпускников – участников губернаторского приёма «Золотые надежды России»

Глава региона Андрей Травников и сенатор Российской Федерации Александр Карелин приветствовали выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждённых медалями «За особые успехи в учении», а также получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов.

В мероприятии на «Локомотив-арене» приняли участие выпускники, их родители, педагоги, руководители общеобразовательных организаций, главы муниципальных образований – всего около 4000 человек.

Обращаясь к собравшимся, глава региона поблагодарил всех за успехи в учёбе:

«Вы – золотые надежды России, это действительно так. Вы – самый драгоценный вклад нашего региона в будущее общей большой Родины. Поздравляю вас с суперуспешным завершением школы, вы все – большие молодцы! Это – первый серьёзный успех в вашей жизни, который вы совершили своими делами, знаниями и упорством, при поддержке учителей и родителей, наставников и тренеров. Родной регион, ваши родные города, сёла, школы делали всё для того, чтобы этот ваш успех состоялся – надеюсь, вы это почувствовали, осознали. Никогда в жизни не считайте, что больше – то, что вы сделали для своей Родины или Родина сделала для вас, как не считают сегодня этого те наши ребята, кто защищает интересы России с оружием в руках, как не считают этого труженики промышленных предприятий, общественники, добровольцы, предприниматели, простые граждане, вносящие свой вклад в общую победу.

Настоящая любовь к Родине – бескорыстна, и хочется пожелать, чтобы такая любовь была в вас всегда. Сегодняшний непростой, переломный период в истории России даёт много возможностей и шансов, чтобы проявить себя. Для этого надо браться за большие дела, смелые проекты, сложные задачи, и быть успешным. Потому что успех каждого из вас – это вклад в общий успех нашего региона и всей России. Для того, чтобы быть успешными, в Новосибирской области есть все возможности – у нас очень широкий спектр отраслей экономики, профессий и сфер применения своих сил и талантов. Когда у вас возникнет хорошая идея, интересный проект – имейте в виду, что Новосибирская область, ваша родина – всегда готова прийти на помощь и поддержать вас, – подчеркнул Андрей Травников.

Сенатор Александр Карелин также пожелал всем выпускникам Новосибирской области упорства, настойчивости и веры в собственные силы.

Всего в 2022-2023 учебном году в регионе зарегистрировано 14 006 выпускников. Из них 1025 выпускников окончили школу с аттестатом о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении», что составляет 7,3% от общего количества выпускников.

В течение 5 лет Новосибирская область входит в рейтинг 10 лучших регионов России по результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2022-2023 учебном году на заключительный этап ВсОШ от Новосибирской области были приглашены 85 человек, победителями стали 11, призёрами – 32.

Второй год подряд регион занимает первое место по количеству школьных технологических кружков, четвёртый год – лидеры национальной технологической олимпиады. В финалах НТО в 2022-2023 учебном году приняли участие 164 ученика из Новосибирской области. Если объединить все олимпиадные рейтинги в стране, то Новосибирская область прочно занимает место в десятке лидирующих регионов.