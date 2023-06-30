Дмитрий Колозин назначен заместителем полномочного представителя в СФО

Дмитрий Колозин назначен заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал руководителя администрации президента Российской Федерации. сообщили в Сибирском окружном информационном центре. Отмечается, что он будет курировать деятельность департамента по вопросам внутренней политики и департамента по реализации общественных проектов.

Также распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации от 29 июня 2023 года помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе назначен Михаил Зверев.

Дмитрий Колозин родился 31 марта 1975 года в городе Саратове. В 1996 году окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ. С 1996 по 2016 год – проходил службу в правоохранительных органах Калужской области и города Севастополя, на различных оперативных и руководящих должностях. Имеет специальное звание генерал-майор полиции в отставке. С 2016 по 2018 год – главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю. С 2018 по 2023 год был главный федеральный инспектор по Республике Алтай. С января 2023 года — помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Михаил Зверев родился 21 мая 1988 года в г. Подольске Московской области. Окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «специалист по защите информации». С 2011 год по 2018 год служил на различных должностях в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. С ноября 2018 года работает в администрации президента Российской Федерации.