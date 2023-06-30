Антон Яковлев: Рост продаж долгов микрофинансовых организаций — довольно тревожная тенденция

— Тот факт, что микрофинансовые организации стали активнее продавать свои портфели долгов — довольно тревожная тенденция. Это означает, что их собственные методы Soft collection (первый этап досудебного взыскания задолженности, который происходит при небольшом сроке просрочке), не достигают нужного эффекта. И вот тогда наступает второй этап — Hard-collection — это уже методы работы с так называемыми безнадежными задолженностями — когда долговые портфели перепродаются коллекторским агентствам, которые профессионально занимаются «выбиванием» долгов.
Основная доля заемщиков в МФО — физлица, поэтому увеличение портфеля безнадежных долгов говорит о том, снижается кредитоспособность населения. Конечно, с развитием микрофинансового портфеля среди заемщиков МФО сейчас появляются и юрлица. Когда дело доходит до юридического взыскания, с ЮЛ проще работать благодаря открытости информации по ним. В частности, в сервисах проверки контрагентов можно найти полную контактную информацию, проверить связи с аффилированными компаниями и много другое —появляется больше возможности для взыскания таких долгов даже на стадии Soft collection.
Что касается оценки долгов юрлиц, то, при загрузке тестового пакета, в сервисах проверки контрагентов можно составить для себя скоринговую модель для прогноза проблемности и получить на выходе среднюю оценку, а также обнаружить «нулевки» — процент безнадежных долгов в выборке.
Фото предоставлено пресс-службой СКБ Контур
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