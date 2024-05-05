Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска со Светлой Пасхой

— От всей души поздравляю всех православных с великим праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой! Этот день наполняет наши сердца верой и надеждой, теплом и любовью, дарит чувство духовного возрождения, вдохновляет на благие дела и поступки. Пусть светлая Пасхальная радость согреет вас теплом родных и близких, принесет в дома и семьи согласие, подарит тепло душевного общения, исполнит самые добрые желания! Христос Воскрес! — написал глава региона в своем официальном телеграм-канале.
К поздравлениям присоединился новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев:
— Дорогие новосибирцы, поздравляю вас со Светлым праздником Пасхи! Этот день дарит нам надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки. Путь ваша жизнь будет наполнена улыбками родных и близких, а дом – теплом и взаимопониманием. Желаю мирного неба над головой, здоровья и благополучия!
Фото: freepik.com / Автор: pvproductions
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