Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска со Светлой Пасхой

— От всей души поздравляю всех православных с великим праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой! Этот день наполняет наши сердца верой и надеждой, теплом и любовью, дарит чувство духовного возрождения, вдохновляет на благие дела и поступки. Пусть светлая Пасхальная радость согреет вас теплом родных и близких, принесет в дома и семьи согласие, подарит тепло душевного общения, исполнит самые добрые желания! Христос Воскрес! — написал глава региона в своем официальном телеграм-канале.