5 мая в Новосибирске заработает светомузыкальный фонтан

Новосибирские городские власти запустят светомузыкальный фонтан у сцены в Центральном парке. Торжественное открытие состоится сегодня, 5 мая, в 20:00 по адресу: ул. Мичурина, 8.

— В преддверии Дня Победы работу фонтана сопроводят песнями военных лет, —сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, что пешеходный светомузыкальный фонтан появился в Центральном парке в 2019 году и обрел большую популярность среди взрослых и детей.

Ранее редакция сообщала, что перед вокзалом Новосибирск-Главный открылся фонтан.