5 мая в Новосибирске заработает светомузыкальный фонтан

Новосибирские городские власти запустят светомузыкальный фонтан у сцены в Центральном парке. Торжественное открытие состоится сегодня, 5 мая, в 20:00 по адресу: ул. Мичурина, 8.
— В преддверии Дня Победы работу фонтана сопроводят песнями военных лет, —сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Напомним, что пешеходный светомузыкальный фонтан появился в Центральном парке в 2019 году и обрел большую популярность среди взрослых и детей.
Ранее редакция сообщала, что перед вокзалом Новосибирск-Главный открылся фонтан.
Фото: Infopro54, автор: Ростислав Нетисов
Рубрики :
Регионы:
Теги : Теги не заданы
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru