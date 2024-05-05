В мае Новосибирск ждут температурные качели

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в мае среднемесячная температура воздуха будет выше нормы и составит около +11…+14 градусов.

Начиная с 5 мая, температура воздуха будет прогреваться ночью до +7-12 градусов, днем до +15-20 градусов, местами до +25 градусов, передает Западно-Сибирский УГМС.

Однако во второй половине месяца ожидается очередное колебание температуры. Ночью столбики термометров покажут +2-7 градусов, местами вернутся заморозки до 0…-3.

При этом ближе к концу мая ночи станут относительно теплыми, и воздух будет прогреваться до +10…+15. Прохладные дни с температурой около +12…+17 сменятся жаркими — и в последнюю декаду месяца синоптики обещают до 26 градусов тепла.

Кроме того, последний весенний месяц обещает быть дождливым. Количество осадков предполагается выше нормы (около 22-45 мм). Дожди пройдут в основном в первой и третьей декадах.

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