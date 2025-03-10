Андрей Травников: предотвращать пожары намного эффективнее, чем гасить

В Новосибирской области завершается подготовка к пожароопасному сезону 2025 года. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что предотвращать пожары – намного эффективнее и дешевле, чем потом гасить их. По его словам, многие районы за последние 2-3 года доказали, что работу можно организовать таким образом, чтобы возгораний не было вообще.

— В этом году все территории Новосибирской области должны быть настроены на отсутствие массовых возгораний в пожароопасный сезон, — поручил глава региона.

По данным Минприроды, за шесть лет регион приобретено 711 единиц техники и оборудования для борьбы с пожарами. В этом году министерство планирует приобрести 12 беспилотников. Обучено управлению более 30 операторов БПЛА. К этой работе привлекаются ветераны специальной военной операции и используется их уникальный опыт.

На базе Сузунского лесопожарного формирования будет создана лесопожарная станция, которую при необходимости планируется привлекать на ликвидацию пожаров в другие районы.

Кроме того, в регионе продолжается тестирование экспериментального биосостава для предупреждения лесных пожаров. В этом году им будет обрабатываться территория Сузунского района. Для распыления средства будут использовать болотоходы и самолет АН-2 института СибНИА им Чаплыгина.

В правительстве региона отметили, что количество лесных пожаров в регионе ежегодно сокращается. В среднем за 2022-2024 гг. в регионе фиксируется 270 пожаров на площади 2,6 тыс. га. Кроме того, в год в области фиксируется примерно 2 тысячи термических точек. Основной причиной возгорания является человеческий фактор.

Чаще всего пожары возникают в таких районах, как Северный, Кыштовский, Купинский и Чулымский районы (удалённые и труднодоступные места). На территории Доволенского и Здвинского районов в 2024 году лесных пожаров зафиксировано не было.