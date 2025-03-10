Под Новосибирском ночью 10 марта произошло землетрясение

Ночью на территории Искитимского района было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 3 балла.

— Жертв и разрушений нет, звонков от жителей не поступало, — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился примерно в полутора километрах к востоку-северо-востоку от села Калиновка, Искитимского района. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

Стоит отметить, что ранее в этом районе уже происходили землетрясения, в том числе с магнитудой более 4.

Напоминаем, что в последний раз жители Новосибирска ощутили отголоски сильного землетрясения на Алтае утром 15 февраля 2025 года. В эпицентре сейсмособытия магнитуда составила 6,4 балла. В социальных сетях и телеграм-каналах жители города активно делились видеозаписями, на которых были запечатлены раскачивающиеся люстры, а также своими впечатлениями.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптик Кичанова прокомментировала влияние мегавулкана на климат Сибири. В сети тиражируется информация о возможной глобальной экологической катастрофе.