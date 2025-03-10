Рекламодателям

Новосибирцам рассказали, как осадить наглого таксиста

  • 10/03/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцам рассказали, как обуздать наглого таксиста
Как подчеркивают юристы, перевозчик обязан возместить ущерб, причиненный пассажиру во время поездки

Пассажир такси, который столкнулся с нарушением своих прав, имеет возможность выдвинуть требования в соответствии со статьей 29 Закона «О защите прав потребителей». Он может попросить устранить недостатки, которые были выявлены в процессе поездки, а также потребовать снижения стоимости проезда или возмещения расходов, понесённых на устранение этих недостатков собственными силами или с помощью третьих лиц. Кроме того, пассажир может потребовать возместить убытки, которые были причинены некачественной услугой. Все эти требования должны быть оформлены в письменной претензии.

— Начните с досудебного урегулирования, зафиксировав все нарушения, включая фотографии, видео и записи. После этого обратитесь к представителю перевозчика и составьте письменную претензию, сохранив все документы, такие как билеты, чеки и справки, которые подтверждают ваше нарушение прав, — рассказала кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева в беседе с Atas.Info.

Претензию нужно составить в двух экземплярах и отправить заказным письмом с уведомлением. Обязательно сохраните почтовую квитанцию. Важно зафиксировать все даты и сроки.

Обычно для разрешения конфликтной ситуации достаточно обратиться с жалобой к диспетчеру или руководителю службы такси, добавляет руководитель центра правового сопровождения «Праводник» Алина Захарова.

Если реакции на вашу жалобу не последовало, следует обратиться в Роспотребнадзор. По результатам проверки заявителю будет направлен ответ.

Захарова подчеркивает, что если ситуация становится опасной для жизни и здоровья пассажира, то последнему следует зафиксировать угрозы водителя любым доступным и безопасным способом. После окончания поездки необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Если водитель нанесет какие-либо травмы, то пассажир обязан посетить медицинское учреждение для подтверждения этих повреждений, независимо от их тяжести.

В случае серьёзных нарушений можно обратиться в транспортную прокуратуру или суд.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси. Кроме того, законодатели предлагают ужесточить санкции для водителей.

Источник фото: Freepik / Автор — wirestock

402

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : такси


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков»

Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

Мы переживаем исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес поддерживает требования мэрии Новосибирска к нестационарным объектам
10/03/25 17:00
Бизнес Власть ПроБизнес
За срыв сроков возведения ИЖС должны отвечать застройщик и банк, уверен Аксененко
10/03/25 16:30
Власть Недвижимость Общество
Молодежь и пенсионеры стали проявлять больше интереса к вкладам в банках
10/03/25 16:10
Финансы
Правительство России одобрило создание ОЭЗ в Новосибирской области
10/03/25 15:30
Бизнес Власть
Мошенники приглашают на фейковый концерт Полины Гагариной в Новосибирске
10/03/25 15:00
Общество Право&Порядок
Андрей Травников: предотвращать пожары намного эффективнее, чем гасить
10/03/25 13:30
Власть
Под Новосибирском ночью 10 марта произошло землетрясение
10/03/25 13:15
Общество
Предприниматели назвали ключевые административные барьеры в Новосибирской области
10/03/25 13:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирск вошел в топ городов с недорогими отелями для весеннего отдыха
10/03/25 12:40
Туризм
В НГУ развернули большую языковую модель для обучения программистов
10/03/25 12:00
Инновации Образование
Прокуратура утвердила обвинение по делу Андрея Перлова
10/03/25 11:28
Право&Порядок
Владелец Zara планирует зарегистрировать восемь брендов в России
10/03/25 11:00
Бизнес Общество
В Новосибирске выявили около 15 тысяч безнадзорных собак
10/03/25 10:30
Власть Общество
Кофейня, представленная в Новосибирске, попала в рейтинг доверия и заметности
10/03/25 10:00
Бизнес
В списке клиентов банного концессионера в Новосибирске не нашли льготников
10/03/25 9:30
Бизнес Власть Общество
Какао-порошок за год подорожал в Новосибирске в два раза
10/03/25 9:00
Бизнес Общество
В «Семейной ипотеке» предлагают увеличить возраст детей
9/03/25 18:30
Власть Недвижимость Общество
Эксперты ждут ужесточения конкуренции между китайскими и корейскими авто в России
9/03/25 17:30
Бизнес
Возвращение иностранных брендов может вдохнуть новую жизнь в ТЦ Новосибирска
9/03/25 16:30
Бизнес Город Общество
В Линево под Новосибирском построят спорткомплекс за 600 млн рублей
9/03/25 15:30
Бизнес Власть Спорт
Популярное
Почти 30 мигрантов воспользовались указом Путина в Новосибирске
10/03/25 14:30
Новосибирцам рассказали, как осадить наглого таксиста
10/03/25 14:00
Священник рассказал, можно ли пить безалкогольное пиво в пост
7/03/25 19:00
Новосибирский ниндзя обокрал восемь квартир, не разбудив хозяев
7/03/25 17:30
Юрист дал жителям Новосибирска советы по продаже подержанных вещей
7/03/25 12:30
Новосибирский общественник прокомментировал ситуацию на Хилокском рынке
6/03/25 16:30
Новости компаний
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05
Банк Уралсиб в Новосибирске провел волонтерскую акцию по сбору помощи животным
5/03/25 9:05
Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов
3/03/25 9:05
Энергетики подключили к электросетям крупный промышленный комплекс
28/02/25 17:50
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска