Новосибирцам рассказали, как осадить наглого таксиста

Пассажир такси, который столкнулся с нарушением своих прав, имеет возможность выдвинуть требования в соответствии со статьей 29 Закона «О защите прав потребителей». Он может попросить устранить недостатки, которые были выявлены в процессе поездки, а также потребовать снижения стоимости проезда или возмещения расходов, понесённых на устранение этих недостатков собственными силами или с помощью третьих лиц. Кроме того, пассажир может потребовать возместить убытки, которые были причинены некачественной услугой. Все эти требования должны быть оформлены в письменной претензии.

— Начните с досудебного урегулирования, зафиксировав все нарушения, включая фотографии, видео и записи. После этого обратитесь к представителю перевозчика и составьте письменную претензию, сохранив все документы, такие как билеты, чеки и справки, которые подтверждают ваше нарушение прав, — рассказала кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева в беседе с Atas.Info.

Претензию нужно составить в двух экземплярах и отправить заказным письмом с уведомлением. Обязательно сохраните почтовую квитанцию. Важно зафиксировать все даты и сроки.

Обычно для разрешения конфликтной ситуации достаточно обратиться с жалобой к диспетчеру или руководителю службы такси, добавляет руководитель центра правового сопровождения «Праводник» Алина Захарова.

Если реакции на вашу жалобу не последовало, следует обратиться в Роспотребнадзор. По результатам проверки заявителю будет направлен ответ.

Захарова подчеркивает, что если ситуация становится опасной для жизни и здоровья пассажира, то последнему следует зафиксировать угрозы водителя любым доступным и безопасным способом. После окончания поездки необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Если водитель нанесет какие-либо травмы, то пассажир обязан посетить медицинское учреждение для подтверждения этих повреждений, независимо от их тяжести.

В случае серьёзных нарушений можно обратиться в транспортную прокуратуру или суд.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси. Кроме того, законодатели предлагают ужесточить санкции для водителей.